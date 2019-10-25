МИД России не исключил скорого возобновления авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено «в ближайшее время».

«Всё идёт нормально. В ближайшее время всё будет хорошо», — приводит РИА Новости ответ Богданова на вопрос о переговорах по возобновлению авиасообщения между странами.

Он также уточнил, что на данный момент специалисты работают над обеспечением безопасности аэропортов.

Ранее стало известно, что переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению авиасообщения между странами прошли конструктивно.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможность возобновления авиасообщения между странами.