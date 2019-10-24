В Госдуме оценили позицию НАТО по распаду ДРСМД

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что прекращение ДРСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
В Госдуме оценили позицию НАТО по распаду ДРСМД
  • РИА Новости

«У нашей страны исключительно оборонительная доктрина. Мы никогда ничего не предпринимали для того, чтобы кому-то дать повод думать, что мы планируем на кого-то нападать и наносить какие-то удары. Эти постоянно поднимающиеся вопросы и ложь созданы для того, чтобы постоянно держать в страхе европейское сообщество, которое находится под американским протекторатом», — сказал Шерин.

Депутат отметил, что американцы пытаются создать легенду для спонсирования своего оружейного лобби, «чтобы выкачивать всё больше денег из бюджета».

Ранее Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

При этом он отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны.

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