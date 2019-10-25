Ушаков: Путин и Эрдоган на встрече беседовали не менее двух часов

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один не меньше двух из шести часов общего времени переговоров в Сочи.

«Они разговаривали не меньше двух часов один на один», — цитирует РИА Новости Ушакова.

Он отметил, что далее работа продолжилась в составе делегаций.

Ушаков также уточнил, что обычно такие встречи длятся не более двух-трёх часов, в то время как данные переговоры заняли шесть часов.

Соглашение между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября в Сочи в ходе переговоров российского и турецкого президентов.

Стороны договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.