Военный эксперт оценил сообщения СМИ о сдерживающих США факторах

Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT сообщения китайских СМИ о том, что США не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.

«Дело в том, что Россия начала свои реформы по перевооружению именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей. Как известно, сейчас готовятся постановки на боевое дежурство ракеты РС-28 «Сармат», испытан и идёт в серийное производство планирующий гиперзвуковой блок «Авангард». На регулярной основе стали проводиться учения так называемой ядерной триады», — пояснил Леонков.

При этом специалист напомнил, что в российском законе об обороне чётко прописаны функции вооружённых сил.

«Мы чётко регламентируем применение ядерного оружия — в случае прямой агрессии с применением оружия», — заключил военный эксперт.

Ранее китайское издание Sohu сообщило о том, что США не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.

В статье подчёркивается, что Россия обладает наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, что «вынуждает американцев держать порох сухим».