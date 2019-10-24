В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
  • Flickr
  • © The U.S. Army

«В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, она считается гегемоном, и поэтому их ещё называют «секретом обеспечения мира», — цитирует издание РИА Новости.

Как отмечает автор статьи, после распада СССР Россия продолжает наращивать ядерные силы, главными из которых считаются ракеты наземного базирования.

В статье подчёркивается, что Россия обладает наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, что «вынуждает американцев держать порох сухим».

При этом российская армия регулярно проводит учения для совершенствования системы реагирования и проверки надёжности стратегических ядерных сил.

«Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надёжность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — заключает автор статьи.

В конце сентября командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал о плане США по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» отметил оснащённость сил ПВО Калининградского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить