Сноуден рассказал о попадании в «ловушку» в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.

Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

«Моя жизнь не легче от того, что я попал в ловушку в стране, которую я не выбирал. Люди не помнят этого, но я направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали мой паспорт, из-за чего я оказался заблокирован в России», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Сноуден, в настоящий момент он находится в оппозиции как к политике американских властей, так и российских и ему «это не доставляет удовольствия».

«Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь», — сказал экс-агент АНБ.

Ранее французские власти отклонили запрос Сноудена о предоставлении убежища. Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, «сейчас не время» для этого.

В сентябре Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.