Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища
- Reuters
Об этом, как сообщает Associated Press, он заявил телеканалу CNews.
По словам министра, в 2013 году, когда Сноуден впервые попросил убежища во Франции, французское правительство «сочло, что сейчас не время».
«Я не вижу, чтобы что-то изменилось», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее Сноуден прокомментировал иск, поданный против него Соединёнными Штатами в связи с публикацией книги, которая, по мнению Министерства юстиции страны, нарушает соглашение о неразглашении.