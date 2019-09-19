Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «сейчас не время» предоставлять убежище экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.

Об этом, как сообщает Associated Press, он заявил телеканалу CNews.

По словам министра, в 2013 году, когда Сноуден впервые попросил убежища во Франции, французское правительство «сочло, что сейчас не время».

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее Сноуден прокомментировал иск, поданный против него Соединёнными Штатами в связи с публикацией книги, которая, по мнению Министерства юстиции страны, нарушает соглашение о неразглашении.