Сноуден прокомментировал иск США против него

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Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал иск, поданный против него Соединёнными Штатами в связи с публикацией книги, которая, по мнению Минюста США, нарушает соглашение о неразглашении.

«Издатель должен напечатать выдержки из яростного возражения правительства по поводу публикации этой книги на обложке каждого экземпляра. Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения», — написал Сноуден в Twitter, прикрепив скриншот с заявлениями Минюста о том, что бывший агент не предоставил властям мемуары перед их публикацией.

По его словам, трудно представить более убедительное доказательство достоверности, чем подача правительством США подобного иска.

Ранее Соединённые Штаты подали иск против экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста США, нарушает соглашения о неразглашении.

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