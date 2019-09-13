Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

По его словам, присяжные, которые будут рассматривать его дело, должны ознакомиться с секретными сведениями, которые он передал журналистам, для того, чтобы вынести справедливое решение.

«Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке», — подчеркнул он в интервью Национальному общественному радио США.

При этом он исключил возвращение в США только ради того, чтобы ему вынесли приговор, так как это послужит плохим примером другим оказавшимся в похожей ситуации.

«Никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого. Никто не становится разоблачителем из-за того, что ждёт счастливой развязки», — отметил Сноуден.

В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.