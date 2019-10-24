Сноуден выразил уверенность в намерении США вмешаться в выборы в России
Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому комментатору Джо Рогану.
«Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом», — цитирует его РИА Новости.
Комментируя свою позицию, он упомянул статью издания The New York Times, в которой говорилось о 36 примерах вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и о 81 случае вмешательства в выборы со стороны США.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты совместно с их сторонниками стремились оказать влияние на выборы в Московскую городскую думу, в том числе поддерживая провокации.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.