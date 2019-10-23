США призвали Турцию «быть осторожной» в сделках с Россией по Сирии

США призвали Турцию быть осторожными при заключении сделок с Россией по вопросам Сирии. Вашингтон будет «внимательно следить» за соблюдением прав людей в областях, которые попали в соглашение Москвы и Анкары.

Об этом заявил представитель администрации США.

По его словам, США «не играли никакой роли» в соглашении России и Турции.

«Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России представило инфографику, где отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами по Сирии.

Во вторник, 22 октября, в Сочи в ходе встречи российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана президенты договорились о вводе сирийских военных и российской военной полиции с 23 октября в зону за пределами операции Турции «Источник мира» на территории Сирии.