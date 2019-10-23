В Госдуме прокомментировали решение Трампа снять санкции с Турции

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США снимают санкции против Турции.
В Госдуме прокомментировали решение Трампа снять санкции с Турции
  • РИА Новости

«Речь вряд ли может идти о том, что мы вступаем в полосу какого-то особого потепления между Турцией и Соединёнными Штатами. Скорее сейчас США вынуждены предпринимать те шаги, которые помогут им выстроить отношения со своим союзником по НАТО, потому что совсем недавно они предпринимали решения негативного свойства. Так что теперь речь идёт о попытке выровнять эту ситуацию», — сказал Новиков.

Ранее Трамп заявил, что США снимут санкции, введённые в отношении Турции 14 октября.

14 октября президент США подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией.

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