СNN назвал США «самыми большими неудачниками» из-за соглашения по САР
- Reuters
Об этом говорится в материале CNN.
Автор статьи считает, что достигнутый на переговорах между Москвой и Анкарой меморандум показывает, что «для американцев нет места в формировании будущего Сирии».
В тексте говорится, что «самым большим геополитическим неудачником в этой сделке является Вашингтон», а «быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал подарком для Путина».
22 октября в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договорится, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.
Позднее Минобороны России показало инфографику, где отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой по Сирии.