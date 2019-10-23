СNN назвал США «самыми большими неудачниками» из-за соглашения по САР

Вашингтон стал «самым большим геополитическим неудачником» по итогам соглашения по Сирии между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом говорится в материале CNN.

Автор статьи считает, что достигнутый на переговорах между Москвой и Анкарой меморандум показывает, что «для американцев нет места в формировании будущего Сирии».

В тексте говорится, что «самым большим геополитическим неудачником в этой сделке является Вашингтон», а «быстрый вывод американских войск, оставивших курдов под угрозой, стал подарком для Путина».

22 октября в Сочи состоялась встреча Путина и Эрдогана. В ходе переговоров, которые длились более шести часов, сторонам удалось договорится, что с 23 октября в зону за пределами операции Турции на территории Сирии вводятся сирийские военные и российская военная полиция.

Позднее Минобороны России показало инфографику, где отражены основные положения меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой по Сирии.