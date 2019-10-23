Россия поставила вопрос о проведении заседания Первого комитета ГА ООН не в США

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Россия поставила вопрос о возможности проведения заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в 2020 году не в Соединённых Штатах.

«Мы, действительно, поставили вопрос о том, чтобы в 2020 году, в следующем году, рассмотреть возможность проведения заседания Первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению за пределами Нью-Йорка», — цитирует ТАСС Вершинина.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США.

Данное заявление прозвучало после того, как американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по ДВЗЯИ.