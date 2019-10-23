В НАТО обеспокоены продвижением Китая в создании ракет

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Китай сильно продвинулся в создании вооружений, в том числе противокорабельных ракет и дронов, поэтому Пекину пора стать участником соглашений о контроле за вооружениями, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.
В НАТО обеспокоены продвижением Китая в создании ракет
  • Reuters

«У Китая уже есть сотни ракет с радиусом действия, который был бы запрещён договором о РСМД. А недавно страна показала современную межконтинентальную ядерную ракету, способную достичь Соединённых Штатов и Европы», — сказал он во время конференции, посвящённой контролю за вооружениями.

По словам Столтенберга, у Китая «второй по величине военный бюджет в мире».

«Новая сверхзвуковая крылатая ракета и ассортимент дронов и противокорабельных ракет показывают миру, как далеко продвинулся Китай», — сказал генсек альянса.

Он подчеркнул, что Китай «не нарушает договор о контроле над вооружениями», но как крупная военная держава обладает определёнными обязанностями.

В августе бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том числе из-за действий Китая, который, по словам политика, уже обладает «тысячами ракет», подпадающих под соглашение.

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