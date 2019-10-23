Политолог оценил слова Трампа о готовности «отвоевать» Белый дом

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.
Политолог оценил слова Трампа о готовности «отвоевать» Белый дом
  • Reuters

«Естественно, что республиканцы будут отстаивать Белый дом в течение ближайшего года, начавшейся избирательной кампании и пытающейся начаться процедуры импичмента, и это будет так же, как и во всех остальных политических процессах, которые происходят в США. Также это противостояние продолжится и во время второго срока Дональда Трампа, если он выиграет президентскую гонку 2020 года», — сказал эксперт.

Он также отметил, что подобное заявление является стандартным в условиях политического противостояния в Соединённых Штатах.

«Было бы странно предположить, что республиканцы просто поднимут руки и отдадут демократам Белый дом. Страсти в США накаляются, и нынешний лидер республиканцев подчёркивает боевую готовность своей партии», — заключил Солонников.

Ранее Трамп заявил о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.

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