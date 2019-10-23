Военная полиция России движется к городу Кобани

Колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и движется к пограничному с Турцией сирийскому городу Кобани.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное перемещение выполняется в рамках договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Уточняется, что, согласно плану, военная полиция России начнёт патрулирование Кобани в среду, 23 октября.

Ранее стало известно, что российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж.