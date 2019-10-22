Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции «Аккую» от своего имени, от имени своего народа», — сказал президент Турции.

В апреле Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».

В июне глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. 

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