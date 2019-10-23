Посольство России заявило об ошибке в заявлении о гибели россиян с АЭС в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции, пишет РИА Новости.

Как уточняет агентство, в действительности погибли двое украинцев.

Отмечается, что они скончались в результате ДТП, когда ехали в микроавтобусе на место, где идёт строительство АЭС. Инцидент произошёл 19 октября в турецкой провинции Мерсин.

Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявила, что в аварии россиянин лишь пострадал, его жизни ничего не угрожает.

В российском диппредставительстве пояснили РБК, что ошибка произошла из-за того, что в турецких СМИ ошибочно растиражировали информацию о гибели российских специалистов.

«Погибли двое украинцев. В турецких СМИ их выдали за россиян», — подчеркнули в пресс-службе российской дипмиссии.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.