Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

«Ждём сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета — начало осени по первому бетону на второй блок», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

Он добавил, что лицензионные документы по третьему блоку ожидается получить в первом квартале 2020 года.

В начале апреля российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии официального начала строительства АЭС «Аккую».