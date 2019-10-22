Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

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Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
  • РИА Новости

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Нет, не обсуждалось», — цитирует его ТАСС.

Шугаев добавил, что пока рано говорить о начале контрактных переговоров по поставкам Анкаре истребителей, ведутся консультации.

Также он заявил, что тема новых контрактов на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 «в развитии». Он добавил, что в ходе переговоров лидеры двух стран вопрос С-400 не обсуждали.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что турецкая сторона проявляла «неподдельный интерес» к покупке Су-35 и Су-57.

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