Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.

Об этом заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Нет, не обсуждалось», — цитирует его ТАСС.

Шугаев добавил, что пока рано говорить о начале контрактных переговоров по поставкам Анкаре истребителей, ведутся консультации.

Также он заявил, что тема новых контрактов на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 «в развитии». Он добавил, что в ходе переговоров лидеры двух стран вопрос С-400 не обсуждали.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что турецкая сторона проявляла «неподдельный интерес» к покупке Су-35 и Су-57.