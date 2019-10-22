В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки

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В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки. Об этом сообщает Sky News.

Новые законы стали результатом поправок, выдвинутых в Вестминстере депутатами от лейбористского парламента прошедшим летом.

Как уточняется, ранее женщины в Северной Ирландии могли произвести аборт только в том случае, если беременность создаст серьёзный риск для физического или психического здоровья матери.

«Право женщин на безопасный аборт и равный брак теперь стало законным в Северной Ирландии. Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы за равенство и права человека», — написал в Twitter лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

В мае федеральный суд в американском штате Миссисипи временно заблокировал новый закон штата о «сердцебиении плода», который запрещает аборт после примерно шести недель беременности.

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