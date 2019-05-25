Федеральный суд в Миссисипи временно заблокировал закон о запрете абортов

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Федеральный суд в американском штате Миссисипи временно заблокировал новый закон штата о «сердцебиении плода», который запрещает аборт после примерно шести недель беременности.

Об этом информирует ABC News.

Миссисипи — один из десяти штатов, которые в 2019 году приняли закон, ограничивающий доступ к абортам.

По словам судьи, принятый в марте в Миссисипи закон «препятствует свободному выбору женщины, который является основой для личного достоинства и независимости».

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка и Вирджинии решили снять ряд ограничений на прерывание беременности на поздних сроках, при этом в Джорджии и Алабаме, напротив, будет введён практически полный запрет на аборты — даже в том случае, если имело место изнасилование или инцест

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