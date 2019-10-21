Путин проведёт переговоры с лидером Египта 23 октября в Сочи

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Российский президент Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября на полях экономического форума Россия — Африка в Сочи, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин проведёт переговоры с лидером Египта 23 октября в Сочи
  • РИА Новости

«Путин и Сиси выступят в 11 часов на этом форуме, после того как в 10 часов они проведут двустороннюю встречу», — цитирует его РИА Новости.

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, а также международную проблематику, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка беспрецедентным событием.

Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил огромный потенциал экономической интеграции России и Африки.

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