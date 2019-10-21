Путин проведёт переговоры с лидером Египта 23 октября в Сочи
- РИА Новости
«Путин и Сиси выступят в 11 часов на этом форуме, после того как в 10 часов они проведут двустороннюю встречу», — цитирует его РИА Новости.
В ходе переговоров лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, а также международную проблематику, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Ранее Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка беспрецедентным событием.
Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил огромный потенциал экономической интеграции России и Африки.