Путин проведёт переговоры с лидером Египта 23 октября в Сочи

Российский президент Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу 23 октября на полях экономического форума Россия — Африка в Сочи, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Путин и Сиси выступят в 11 часов на этом форуме, после того как в 10 часов они проведут двустороннюю встречу», — цитирует его РИА Новости.

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить торгово-экономические отношения, а также международную проблематику, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка беспрецедентным событием.

Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил огромный потенциал экономической интеграции России и Африки.