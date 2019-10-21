Путин заявил, что саммит Россия — Африка станет знаковым событием

Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС заявил, что предстоящий саммит Россия - Африка станет беспрецедентным и знаковым событием.

«Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного, знакового события: 24 октября в Сочи состоится саммит Россия — Африка», — отметил Путин.

Он сообщил, это «первая полноформатная встреча на высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений».

По его, идея организации подобного мероприятия возникла давно, но потребовалось время и большая подготовительная работа для того, чтобы «саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнерских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес».

Ранее сообщалось, что Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании Экономического форума Россия — Африка в Сочи, который посвящён раскрытию потенциала сотрудничества. Оно состоится 23 октября.

Также Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.