Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»
- @AmbRusCz
«Упомянутое Вами заявление (о разоблачении сети шпионов. — RT) не имеет ничего общего с действительностью», — приводит Интерфакс слова представителя российского посольства.
Ранее издание Idnes сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России. По его словам, сеть была «полностью уничтожена и истреблена».
В середине сентября стало известно о намерении посольства России в США обратиться в Госдепартамент Соединённых Штатов в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.