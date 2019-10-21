Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»

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Посольство России в Праге опровергло заявление руководителя Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки, который сообщил о раскрытии деятельности якобы действовавшей на территории страны «российской шпионской сети».
Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»
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«Упомянутое Вами заявление (о разоблачении сети шпионов. — RT) не имеет ничего общего с действительностью», — приводит Интерфакс слова представителя российского посольства.

Ранее издание Idnes сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России. По его словам, сеть была «полностью уничтожена и истреблена».

В середине сентября стало известно о намерении посольства России в США обратиться в Госдепартамент Соединённых Штатов в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

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