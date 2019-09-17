Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»

Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Об этом российская дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook.

«Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в Госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», — указывается в заявлении.

Как отмечает посольство, данный материал демонстрирует «искусственный и сугубо внутриполитический «заказ» на очернение России и вышедшую из-под контроля санкционную истерию».

В дипмиссии предполагают, что определённые круги вашингтонского истеблишмента просто не могут мириться с перспективами нормализации двусторонних отношений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР являются фантастическими.