В Алеппо студенты протестуют против присутствия войск США

Более 2 тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета вышли на митинг против присутствия военных США в Сирии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на декана факультета технических наук Абдурахмана Шейха Абдула.

«Мы против того, чтобы солдаты, которых мы совсем не звали, оставались на нашей земле. Поэтому мы требуем, чтобы они уходили из нашей страны», — заявил он.

По его словам, «американцы говорили, что пришли бороться с терроризмом, но вместо этого делали прямо противоположное».

«Они помогали боевикам всем, чем только могли, чтобы разрушить нашу государственность... Мы говорим: «Нам не нужна помощь Америки, у Сирии есть настоящие друзья» — и повторяем слова благодарности в адрес России. Именно ваши войска помогли нам в борьбе с террористами», — отметил Абдурахман Шейх Абдул.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ*.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.