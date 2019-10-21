СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР
Отмечается, что он планирует оставить их в регионе для борьбы с террористами «Исламского государства»*.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.
7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.