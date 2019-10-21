СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР

Американский лидер Дональд Трамп склонен сохранить около 200 военнослужащих США на востоке Сирии. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что он планирует оставить их в регионе для борьбы с террористами «Исламского государства»*.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.