СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР

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Американский лидер Дональд Трамп склонен сохранить около 200 военнослужащих США на востоке Сирии. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что он планирует оставить их в регионе для борьбы с террористами «Исламского государства»*.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединённые Штаты перебрасывают около 1 тыс. военнослужащих из Сирии в Ирак для борьбы с ИГ.

7 октября американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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