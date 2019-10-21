Путин сообщил о помощи России Африке в развитии здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.

«Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения», — рассказал Путин

Он отметил, что «опасные инфекционные заболевания не знают границ».

Ранее сообщалось, что Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании Экономического форума Россия — Африка в Сочи, посвящённом раскрытию потенциала сотрудничества. Оно состоится 23 октября.

Также Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.