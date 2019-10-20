Политолог прокомментировал слова Трампа об отношении к россиянам

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который признался в симпатии к россиянам.

По словам Брутера, Дональд Трамп «продолжает всех радовать» желанием «поссориться со всей американской политической элитой».

Эксперт отметил, что хорошее отношение американского лидера к России никогда не вызывало сомнений.

«Дело в том, что он хорошо относится ко всем, кого считает достаточно сильными, относится с уважением к тем, кто готов с ним соревноваться. Но вопрос в том, что для России это в значительной степени безразлично, потому что Трамп своё хорошее отношение не подтверждает никакими делами», — считает он.

Ранее американский президент на фоне слов бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты от партии зелёных Джилл Стайн заявил, что Клинтон сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, смысл слов Трампа о его желании «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор.

По его мнению, реалии взаимоотношений между странами «глубоко расходятся с этими изначальными заявлениями президента Трампа».