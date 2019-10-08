Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор

Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Смысл вот этих слов — «поладить с Россией» — не раскрыт до сих пор. Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать», — приводит его слова РИА Новости.

В мае Трамп заявил, что Вашингтону в перспективе удастся поладить с Москвой. По мнению президента, хорошие отношения США и России «логичны».

Он также отмечал, что «не желает называть Россию врагом», а лишь «хочет поладить» с ней. С таким заявлением он, в частности, выступал и во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в апреле.