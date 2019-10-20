В США тренер разоружил ученика с помощью объятий

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В одной из школ американского города Портленд, штат Орегон, тренер обезоружил пришедшего в школу с дробовиком ученика с помощью объятий. Об этом сообщает ABC News.

На видео, опубликованном каналом, виден момент, когда тренер подходит к вооружённому ружьём ученику и обнимает его. В этот момент другой сотрудник образовательного учреждения выхватывает у студента дробовик.

Уточняется, что на место происшествия приехала полиция и задержала ученика. В правоохранительных органах отметили грамотные действия учителей.

По словам представителя местной полиции сержанта Брэда Якоца, инцидент прошёл «по наилучшему сценарию».

В начале октября сотрудники школы американского города Хантингтон-Парк задержали до прибытия полиции ученицу, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.

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