В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

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По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Об этом сообщает NBC.

«По меньшей мере 22 школы были временно закрыты в Колорадо, включая Columbine High School. ФБР и власти штата разыскивают 18-летнюю девушку, которую описывают как «чрезвычайно опасную», — указывает телеканал.

Как заявил представитель офиса шерифа Майк Таплин, 18-летняя американка Сол Паис приехала в штат и угрожала школам в районе города Денвер. По его словам, она «была вооружена и считается чрезвычайно опасной».

В октябре 2018 года один школьник получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского города Мэттьюз.

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