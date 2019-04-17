В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Об этом сообщает NBC.

«По меньшей мере 22 школы были временно закрыты в Колорадо, включая Columbine High School. ФБР и власти штата разыскивают 18-летнюю девушку, которую описывают как «чрезвычайно опасную», — указывает телеканал.

At least 22 schools were placed on lockout in Colorado including Columbine High School. The FBI and authorities in Colorado are seeking an 18-year-old woman described as "extremely dangerous." https://t.co/egEbuJD7oF — NBC News (@NBCNews) 16 апреля 2019 г.

Как заявил представитель офиса шерифа Майк Таплин, 18-летняя американка Сол Паис приехала в штат и угрожала школам в районе города Денвер. По его словам, она «была вооружена и считается чрезвычайно опасной».

В октябре 2018 года один школьник получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского города Мэттьюз.