В школе Северной Каролины произошла стрельба
Ученик получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского города Мэттьюз (штат Северная Каролина). Об этом сообщила местная полиция.
- Reuters
По данным правоохранительных органов, раненый учащийся был доставлен в больницу.
Другой школьник был задержан в связи с инцидентом, добавили в полиции.
В сентябре при стрельбе на территории школы в Неваде погиб один человек.
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