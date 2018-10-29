В школе Северной Каролины произошла стрельба

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Ученик получил ранение в результате стрельбы в одной из школ американского города Мэттьюз (штат Северная Каролина). Об этом сообщила местная полиция.
В школе Северной Каролины произошла стрельба
  • Reuters

По данным правоохранительных органов, раненый учащийся был доставлен в больницу.

Другой школьник был задержан в связи с инцидентом, добавили в полиции.

В сентябре при стрельбе на территории школы в Неваде погиб один человек.

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