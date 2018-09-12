В американском городе Норт-Лас-Вегас на территории школы произошла стрельба

В городе Норт-Лас-Вегас американского штата Невада в результате стрельбы на территории школы погиб один человек. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на полицию.

По данным издания, в результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек. Он был госпитализирован, но позднее умер в больнице от полученных ранений.

Как уточняется, стрельба произошла рядом с бейсбольным полем.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция США сообщила о стрельбе в McDonald’s в Алабаме. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения.