Полиция США сообщила о стрельбе в McDonald’s в Алабаме

Короткая ссылка
По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в ресторане McDonald’s в американском штате Алабама.
Полиция США сообщила о стрельбе в McDonald’s в Алабаме
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Отмечается, что стрельба произошла в ресторане недалеко от здания университета в городе Оберн.

По предварительной информации, перед стрельбой в ресторане произошла потасовка, подчеркнули в полиции.

В сообщении Обернского университета говорится, что «в настоящее время нет признаков угроз сообществу кампуса» университета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить