Медведев предостерёг от использования истории для политических торгов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита в Сербию по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков отметил, что история не должна переписываться и становиться предметом политических торгов.

«История — штука противоречивая. Люди любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы. Особенно когда это касается событий, в отношении которых не должно быть споров», — цитирует его РИА Новости.

Медведев уточнил, что это относится к событиям Второй мировой войны, историческую правду о которых необходимо сохранить.

«Есть чёрные страницы, есть светлые страницы. И вот это не должно быть предметом политического торга, манипуляций. Это всецело относится к таким событиям, как освобождение Белграда, победы во Второй мировой войне», — подчеркнул российский премьер.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не забывать трагический результат Великой Отечественной войны для советского народа.

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов предупредил о возможности новых антироссийских фейков накануне 80-летия начала Второй мировой войны.

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