Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 4 декабря планирует встретиться в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря», — заявил Вучич на пресс-конференции по итогам визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград в рамках торжеств, посвящённых 75-летию освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за позицию по Косову.

Он также заявил, что сербы гордятся близкими отношениями с Россией.