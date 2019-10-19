Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 4 декабря планирует встретиться в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.
Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Прошу вас передать мои поздравления президенту Владимиру Путину. А я с радостью жду нашу, думаю, 17-ю встречу в Сочи 4 декабря», — заявил Вучич на пресс-конференции по итогам визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград в рамках торжеств, посвящённых 75-летию освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за позицию по Косову.

Он также заявил, что сербы гордятся близкими отношениями с Россией.

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