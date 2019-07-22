В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией
- Reuters
«Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать ещё более близкие отношения с Российской Федерацией», — написал он.
Србија се поноси што има веома блиске односе са Москвом.— Александар Вучић (@avucic) July 22, 2019
Неговаћемо још чвршће односе са Руском Федерацијом.
Примио акредитивно писмо новоименованог амбасадора Русије у Србији Александра Боцана Харченка. pic.twitter.com/oxTnIgJIfg
При этом Вучич отметил, что 22 июля принял верительные грамоты от нового посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.
10 июня российский лидер Владимир Путин назначил Боцан-Харченко новым послом в Белграде.
Ранее эту должность занимал Александр Чепурин.