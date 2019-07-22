В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией

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Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.
В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией
  • Reuters

«Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать ещё более близкие отношения с Российской Федерацией», — написал он.

При этом Вучич отметил, что 22 июля принял верительные грамоты от нового посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

10 июня российский лидер Владимир Путин назначил Боцан-Харченко новым послом в Белграде.

Ранее эту должность занимал Александр Чепурин.

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