В Сербии гордятся близкими отношениями с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в своём Twitter заявил, что Белград гордится близкими отношениями с Москвой.

«Сербия гордится тем, что имеет очень близкие отношения с Россией. Будем поддерживать ещё более близкие отношения с Российской Федерацией», — написал он.

Србија се поноси што има веома блиске односе са Москвом.

Неговаћемо још чвршће односе са Руском Федерацијом.

Примио акредитивно писмо новоименованог амбасадора Русије у Србији Александра Боцана Харченка. pic.twitter.com/oxTnIgJIfg — Александар Вучић (@avucic) July 22, 2019

При этом Вучич отметил, что 22 июля принял верительные грамоты от нового посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко.

10 июня российский лидер Владимир Путин назначил Боцан-Харченко новым послом в Белграде.

Ранее эту должность занимал Александр Чепурин.