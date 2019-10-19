Пресс-конференция Медведева по итогам визита в Сербию

В субботу, 19 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев совершил визит в Сербию, где проходят торжества, посвящённые 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Глава правительства выступил в Национальном собрании страны, а также вместе со своей коллегой Аной Брнабич посетил мемориальное кладбище, где возложил венки к монументам освободителям Белграда и советским воинам. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам визита.