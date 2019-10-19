Эксперт прокомментировал одобрение поправки об отсрочке брексита

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал RT сообщение о том, что британские депутаты поддержали поправку, которая обязывает премьер-министра Бориса Джонсона запросить у Европейского союза новую отсрочку брексита.

«Складывается уникальная ситуация: парламент занимает несколько трусливую позицию, он не хочет сказать по (новой.— RT) сделке ни да, ни нет, начинает принимать поправки, дополнения… Хочет переложить ответственность на Джонсона»,— отметил Топорнин.

Как подчеркнул эксперт, британский премьер просить об отсрочке не желает.

«Он (Джонсон.— RT) сказал, что это не его политика, он хочет вывести страну 31 октября, как это было запланировано. В Брюсселе отметили, что получили результаты голосования по поправке, но это не было голосованием по новой сделке», — пояснил он.

По словам Топорнина, Европейский союз сейчас просто наблюдает за происходящим, поскольку он пошёл навстречу и одобрил новое предложение, поэтому теперь слово остаётся за британским парламентом.

Ранее британские депутаты одобрили поправку об отсрочке брексита.

17 октября ЕС и Великобритания достигли договорённости относительно новой сделки по брекситу.