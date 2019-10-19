Медведев предупредил об опасности насаждения моделей демократии извне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в народной скупщине Сербии отметил, что насаждение моделей демократии извне в странах Африки и Ближнего Востока порождает хаос и приводит к распространению терроризма.

«Насаждение известных моделей извне, объяснение того, как должна выглядеть демократия в той или иной стране в Африке или на Ближнем Востоке, порождает хаос на обширнейших территориях, ведёт просто к уничтожению государств и тотальному распространению терроризма в мире», — цитирует главу российского кабмина ТАСС.

В апреле Госдепартамент США объявил о намерении выделить $4,5 млн на «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, а также организовать судебные процессы для «восстановления» демократических институтов в этих странах.

Кроме того, сообщалось, что ЕС планирует в 2020 году увеличить расходы на программы по продвижению демократии до €1,3 млн.