ЕС намерен увеличить расходы на «продвижение демократии» в 2020 году

Европейский союз планирует увеличить расходы на программы по продвижению демократии. Как указывается в дополнении к бюджету на 2020 год, финансирование подобных инициатив возрастёт с €1 120 000 до €1 335 000.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, эти средства, как предполагается, пойдут на покрытие расходов, связанных с «поддержкой демократии и укреплением потенциала парламентов третьих стран».

Кроме того, планируется, что такое финансирование пойдёт на программы подготовки «молодых политических лидеров» в ряде стран, в том числе в России.

«Расходы на деятельность в поддержку посреднических усилий, а также на программы подготовки молодых политических лидеров из стран ЕС и государств расширенного европейского соседства, в том числе Магриба, Восточной Европы и России, государств — участников палестино-израильского диалога и других стран, которые были определены в качестве приоритетных Группой по поддержке демократии и координации выборов», — указывается в тексте.

По мнению замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, такое «продвижение демократии» в России является очередной попыткой Запада привить стране свою идеологию.

«Что касается таких стран, как Россия, которая тоже попала в список государств, в которых необходимо заниматься «строительством демократии», готовить молодых политических лидеров и проводить подобного рода работу, то это попытка встроиться в американский мейнстрим по насаждению той идеологии, которая принята в странах Запада», — отметил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует в 2019 году выделить €5,9 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России.