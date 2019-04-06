ЕС намерен увеличить расходы на «продвижение демократии» в 2020 году
- Reuters
Согласно документу, с которым ознакомился RT, эти средства, как предполагается, пойдут на покрытие расходов, связанных с «поддержкой демократии и укреплением потенциала парламентов третьих стран».
Кроме того, планируется, что такое финансирование пойдёт на программы подготовки «молодых политических лидеров» в ряде стран, в том числе в России.
«Расходы на деятельность в поддержку посреднических усилий, а также на программы подготовки молодых политических лидеров из стран ЕС и государств расширенного европейского соседства, в том числе Магриба, Восточной Европы и России, государств — участников палестино-израильского диалога и других стран, которые были определены в качестве приоритетных Группой по поддержке демократии и координации выборов», — указывается в тексте.
По мнению замдиректора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, такое «продвижение демократии» в России является очередной попыткой Запада привить стране свою идеологию.
«Что касается таких стран, как Россия, которая тоже попала в список государств, в которых необходимо заниматься «строительством демократии», готовить молодых политических лидеров и проводить подобного рода работу, то это попытка встроиться в американский мейнстрим по насаждению той идеологии, которая принята в странах Запада», — отметил он.
Ранее стало известно, что Европейский союз планирует в 2019 году выделить €5,9 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России.