В ЕС не смогли согласовать санкции против Турции

Будущий глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС не смогли на саммите согласовать общие санкции против Турции, связанные с турецкой военной операцией в Сирии.

«Верно, мы констатировали, что в силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе продвинуться дальше оказалось невозможным», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что страны объединения единогласно утвердили общие «политические линии» своей позиции в отношении действий Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи военной операцией.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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