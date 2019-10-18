В ЕС не смогли согласовать санкции против Турции
- Reuters
«Верно, мы констатировали, что в силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе продвинуться дальше оказалось невозможным», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что страны объединения единогласно утвердили общие «политические линии» своей позиции в отношении действий Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи военной операцией.
Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.
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