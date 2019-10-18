В ЕС не смогли согласовать санкции против Турции

Короткая ссылка
Будущий глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС не смогли на саммите согласовать общие санкции против Турции, связанные с турецкой военной операцией в Сирии.
В ЕС не смогли согласовать санкции против Турции
  • Reuters

«Верно, мы констатировали, что в силу ряда причин по вопросу санкций на данном этапе продвинуться дальше оказалось невозможным», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что страны объединения единогласно утвердили общие «политические линии» своей позиции в отношении действий Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи военной операцией.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить