В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек
Об этом информирует Associated Press.
Сообщается, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, десяти пострадавшим оказана медицинская помощь.
Уточняется, что на борту находилась команда по плаванию из средней школы.
По словам очевидца, самолёт, следовавший из города Анкоридж в Уналашку, приземлился на расстоянии около 500 футов (более 150 метров) от аэропорта.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Якутии самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном, никто не пострадал.