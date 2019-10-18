В результате инцидента с самолётом на Аляске пострадали 12 человек

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Пассажирский самолёт авиакомпании Peninsula Airways, на борту которого находились 42 человека, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы у аэропорта города Уналашка на Аляске. В ходе инцидента пострадали 12 человек.

Об этом информирует Associated Press.

Сообщается, что два человека находятся в тяжёлом состоянии, десяти пострадавшим оказана медицинская помощь.

Уточняется, что на борту находилась команда по плаванию из средней школы.

По словам очевидца, самолёт, следовавший из города Анкоридж в Уналашку, приземлился на расстоянии около 500 футов (более 150 метров) от аэропорта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Якутии самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном, никто не пострадал.  

 

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