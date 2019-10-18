В Якутии самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

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Самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто не пострадал.

«Самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Иркутск — Мирный, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Погибших и пострадавших нет», — цитирует ТАСС единую дежурно-диспетчерскую службу Мирнинского района.

Отмечается, что на борту находились пять членов экипажа и 61 пассажир.

Также сообщается, что региональная транспортная прокуратура начала проверку.

15 октября самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс из Якутска в Саккырыр, вынужденно вернулся в аэропорт вылета в связи с падением давления масла в двигателе.

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