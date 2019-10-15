Пассажирский самолёт вынужденно вернулся в Якутск

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Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс из Якутска в Саккырыр, вынужденно вернулся в аэропорт вылета в связи с падением давления масла в двигателе.
Пассажирский самолёт вынужденно вернулся в Якутск
  • © Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

«На 21 минуте полёта было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение на возврат в аэродром вылета», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что после этого двигатель был выключен, и самолёт благополучно сел в аэропорту Якутска. 

На борту самолёта находились 30 пассажиров, включая пять детей. Никто не пострадал. Для доставки пассажиров задействовали резервное воздушное судно.

Ранее самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево.

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