Пассажирский самолёт вынужденно вернулся в Якутск
- © Viktor Borzyh
- globallookpress.com
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
«На 21 минуте полёта было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение на возврат в аэродром вылета», — заявили в авиакомпании.
Отмечается, что после этого двигатель был выключен, и самолёт благополучно сел в аэропорту Якутска.
На борту самолёта находились 30 пассажиров, включая пять детей. Никто не пострадал. Для доставки пассажиров задействовали резервное воздушное судно.
Ранее самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево.