Пассажирский самолёт вынужденно вернулся в Якутск

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», который выполнял рейс из Якутска в Саккырыр, вынужденно вернулся в аэропорт вылета в связи с падением давления масла в двигателе.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

«На 21 минуте полёта было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром воздушного судна принято решение на возврат в аэродром вылета», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что после этого двигатель был выключен, и самолёт благополучно сел в аэропорту Якутска.

На борту самолёта находились 30 пассажиров, включая пять детей. Никто не пострадал. Для доставки пассажиров задействовали резервное воздушное судно.

Ранее самолёт рейса Москва — Лондон вынужденно вернулся в Шереметьево.