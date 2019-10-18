Политолог прокомментировал заявление США о военной помощи Украине

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни о ситуации с заморозкой военной помощи Украине.

Этот конфликт эксперт связал с тем, что США «постепенно втягиваются» в электоральный цикл.

«В ноябре 2020 года, то есть почти через год, состоятся выборы президента. Соответственно, это событие начинает оказывать влияние на внутриполитическую жизнь США. Поскольку она выражается в соперничестве между двумя партиями, то понятно, что каждая из них уже формирует себе какой-то массив аргументов, укрепляющих их популярность среди электората и ослабляющих их соперников», — считает Оленченко.

Он отметил, что влияние через другие государства на внутреннюю политику США является «беспроигрышной темой у американцев».

«Им кажется благодатной… тема якобы инициирования другими партиями втягивания этих государств в предвыборную борьбу. Тема очень востребована, и она соответствует тем идеологическим подходам, которые сложились в США, где болезненно воспринимают любые намёки на то, что кто-то влияет на их дела, поэтому эта карта будет разыгрываться», — добавил политолог.

Ранее Малвейни заявил, что заморозка военной помощи Украине была связана в том числе с тем, будет ли вестись расследование против Демократической партии.

Ряд СМИ назвал его высказывания признанием «услуги за услугу», которую американский лидер Дональд Трамп просил у лидера другой страны.

Позднее он заявил, что его слова были неправильно интерпетированы, а связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демпартии нет.