Число задержанных в ходе беспорядков в Каталонии возросло почти до 100

Короткая ссылка
Число задержанных сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков в испанской Каталонии возросло до 97. Об этом сообщил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Число задержанных в ходе беспорядков в Каталонии возросло почти до 100
  • Reuters

«По последним данным, вчера (16 октября. — RT) было произведено 46 задержаний, что увеличило число задержанных с начала протестов до 97», — заявил министр.

Гранде-Марласка отметил, что «лица, совершившие преступные деяния, будут по-прежнему задерживаться, потому что нет и не будет безнаказанности».

По словам министра, в среду, 16 октября, было зафиксировано 190 случаев горения мусорных контейнеров, днём ранее — 250.

Отмечается, что только во вторник, 15 октября, в столице Каталонии протестующие нанесли ущерб на сумму €627 тыс.

«Мы видим последствия отсутствия мирной демонстрации и, в частности, ущерб, нанесённый каталонскому обществу и репутации Каталонии. Её очень легко потерять, но нужно восстановить», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось о 33 задержанных и около 100 пострадавших в ходе массовых протестов в Каталонии.

Беспорядки начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении в автономии референдума о независимости в 2017 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить