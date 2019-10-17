Число задержанных в ходе беспорядков в Каталонии возросло почти до 100

Число задержанных сотрудниками правоохранительных органов в ходе беспорядков в испанской Каталонии возросло до 97. Об этом сообщил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

«По последним данным, вчера (16 октября. — RT) было произведено 46 задержаний, что увеличило число задержанных с начала протестов до 97», — заявил министр.

Гранде-Марласка отметил, что «лица, совершившие преступные деяния, будут по-прежнему задерживаться, потому что нет и не будет безнаказанности».

По словам министра, в среду, 16 октября, было зафиксировано 190 случаев горения мусорных контейнеров, днём ранее — 250.

Отмечается, что только во вторник, 15 октября, в столице Каталонии протестующие нанесли ущерб на сумму €627 тыс.

«Мы видим последствия отсутствия мирной демонстрации и, в частности, ущерб, нанесённый каталонскому обществу и репутации Каталонии. Её очень легко потерять, но нужно восстановить», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось о 33 задержанных и около 100 пострадавших в ходе массовых протестов в Каталонии.

Беспорядки начались после вынесения приговора каталонским политикам по делу о проведении в автономии референдума о независимости в 2017 году.